Купание в ледяной воде само по себе не защищает от ОРВИ и не дает мгновенного укрепления иммунитета. Об этом сайту KP.RU заявила кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

По словам эксперта, меньшая частота простуд у опытных зимних пловцов объясняется общим здоровым образом жизни, а не воздействием холода: при сравнении «моржей» с пловцами из бассейна разницы в заболеваемости нет. Разовое погружение в прорубь без длительной подготовки дает не закаливание, а сильный стресс и повышает вероятность заболеть.

Сулейманова предупредила, что резкое погружение в воду холоднее 15 градусов может вызвать холодовой шок, аритмию, спазм гортани, инфаркт или инсульт. Зимнее плавание противопоказано детям до семи лет, людям старше 70 лет, при сердечно-сосудистых патологиях, астме, диабете, болезнях почек и алкогольном опьянении.