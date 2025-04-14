Врач Сухорукова: при диабете и целиакии стоит отказаться от сдобных куличей

Людям, страдающим целиакией и диабетом, не стоит есть сдобный кулич на Пасху, предупредила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News.ru .

По словам врача, из-за высокого содержания сахара такая выпечка может спровоцировать сосудистые осложнения. Куличи также противопоказаны людям с непереносимостью глютена.

«Традиционный рецепт кулича включает муку, которая содержит глютен, что может вызвать нежелательные реакции, такие как желудочные боли, диарея, и общее недомогание», — пояснила медик.

Пасхальные куличи не рекомендованы тем, у кого есть аллергия на орехи, изюм или цитрусовые. Кроме того, от лакомства стоит отказаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта: желчнокаменной болезнью, холециститом или панкреатитом, добавила эксперт.