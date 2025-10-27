Врач Стародубова рассказала, что средиземноморская диета снижает объем висцерального жира

Новое исследование, охватившее 91 страну, выявило: даже при нормальном весе наличие «животика» увеличивает риск атеросклероза, болезней сердца, сосудов и диабета. У людей с нормальным индексом массы тела (ИМТ), но увеличенной окружностью талии, вероятность диабета выше в 1,8 раза, гипертонии — в 1,3 раза. Однако объем висцерального жира можно снизить с помощью средиземноморской диеты, рассказала KP.RU доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Антонина Стародубова.

Как отметила доктор, этот тип питания основан на замене вредных насыщенных жиров на полезные ненасыщенные, что способствует перезагрузке жирового обмена.

Для борьбы с «ожирением стройных» рекомендуется измерять окружность талии, придерживаться здорового питания и регулярно заниматься физическими упражнениями.

Проблема «ожирения стройных» затрагивает и детей. По словам ведущего научного сотрудника Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктора медицинских наук Елены Павловской, из 1,6 тысячи пациентов в возрасте от 5 до 17 лет саркопеническое ожирение имеют 77%. У мальчиков эта проблема встречается почти в полтора раза чаще, чем у девочек.