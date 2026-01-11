Врач Стародубова рассказала, что частое употребление холодца повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что частое употребление холодца повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа, а также проблем с ЖКТ и суставами. Об этом написало РИА «Новости» .

«Избыточное потребление насыщенных жиров связано с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов», — рассказала Стародубова.

Здоровому человеку при употреблении холодца важно соблюдать меру: разовая порция должна быть небольшой — около 100–150 граммов. По российским и международным нормам, насыщенные жиры должны давать не больше 10% суточной калорийности, сообщило Ura.ru.

Также специалист подчеркнула, что в холодце много соли, а ее избыток может способствовать повышению артериального давления. Врач рекомендовала употреблять не более 5 граммов соли в день, а при приготовлении холодца — меньше солить блюдо или выбирать менее соленый готовый продукт.