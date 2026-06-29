Врач Спахов призвал не злоупотреблять жирной, соленой и сладкой пищей перед магнитными бурями

Врач-терапевт Константин Спахов рассказал в беседе с aif.ru , как можно подготовить организм к предстоящим магнитным бурям. Он подчеркнул важность правильного питания, умеренных физических нагрузок и контроля показателей здоровья.

По словам эксперта, людям, страдающим от гипертонии, необходимо иметь под рукой препараты для экстренной помощи во время обострения. Артериальное давление должно быть на целевом уровне, который определяет врач.

Константин Спахов также призвал не злоупотреблять жирной, соленой и сладкой пищей, а также посоветовал употреблять больше фруктов и овощей. Умеренные физические нагрузки также могут помочь организму справиться с воздействием магнитных бурь, написал сайт телеканала «Звезда».

Ранее специалисты Института прикладной геофизики предупредили о возможном возникновении вспышки высшего класса на Солнце 29–30 июня.