Врач Соломатина разъяснила плюсы и минусы употребления макарон

Соломатина отметила, что в макаронах много белка и резистентного крахмала

Макароны — привычный продукт для многих россиян, однако вокруг них существует множество мифов. Есть мнение, что они могут негативно сказаться на здоровье и способствовать набору веса. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о пользе и возможном вреде макарон.

Специалист отметила, что в макаронах много белка и резистентного крахмала, который полезен для микрофлоры кишечника.

«В макаронах содержится большое количество растительного белка, витамины группы В. В охлажденных макаронах твердых сортов пшеницы есть резистентный крахмал, который питает полезные бактерии в кишечнике. В серых макаронах из неочищенной муки много полезных микро- и макроэлементов, минералов», — процитировал медика «Петербургский дневник».

Также в макаронах есть сложные углеводы, которые постепенно снабжают организм энергией. Однако этот продукт не рекомендуется людям с сахарным диабетом и аллергией на глютен.

По словам Елены Соломатиной, макароны получили сомнительную репутацию из-за того, что раньше их производили из мягких сортов пшеницы низкого качества.