Врач Соломатина предупредила, что домашние заготовки могут быть смертельно опасны из-за ботулотоксина

В период заготовок важно помнить о рисках для здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life о самых опасных видах домашних закруток.

По словам специалиста, грибы считаются наиболее опасными из-за их пористой структуры и близости к земле, где могут сохраняться споры клостридии, вызывающие ботулизм.

«Ботулотоксин очень агрессивен и может привести к смерти», — предупредила доктор.

Споры могут сохраняться в земле и на поверхностях, не погибают даже при кипячении менее пяти часов. Симптомы отравления могут быть похожи на неврологические нарушения, что затрудняет своевременную диагностику.

Соломатина посоветовала не покупать грибные закрутки с рук и быть уверенным в их качестве и безопасности. Важно хорошо разбираться в грибах или доверять проверенным источникам.