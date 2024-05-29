Врач Соломатина посоветовала заменить колбасу в окрошке на куриную грудку

Окрошка — любимое многими традиционное летнее блюдо. Как сделать холодный суп не только вкусным, но и полезным, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Вечерний Санкт-Петербург».

Врач посоветовала заменить некоторые привычные ингредиенты.

«Многие делают окрошку с колбасой, но вместо нее лучше использовать куриную грудку или грудку индейки. То есть сделать блюдо более натуральным, с постным мясом», — пояснила эксперт.

По ее словам, худеющим лучше исключить из списка компонентов яичный желток. А для картошки отличной альтернативой станет топинамбур, который помогает снизить уровень сахара в крови, добавила газета «Петербургский дневник».

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