Врач Соломатина посоветовала заменить колбасу в окрошке на куриную грудку

Окрошка — любимое многими традиционное летнее блюдо. Как сделать холодный суп не только вкусным, но и полезным, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом « Вечерний Санкт-Петербург ».

Врач посоветовала заменить некоторые привычные ингредиенты.

«Многие делают окрошку с колбасой, но вместо нее лучше использовать куриную грудку или грудку индейки. То есть сделать блюдо более натуральным, с постным мясом», — пояснила эксперт.

По ее словам, худеющим лучше исключить из списка компонентов яичный желток. А для картошки отличной альтернативой станет топинамбур, который помогает снизить уровень сахара в крови, добавила газета «Петербургский дневник».