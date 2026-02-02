Врач Соломатина посоветовала отказаться от блинов на Масленицу при диабете и запорах

На Масленицу не стоит злоупотреблять блинами, поскольку у некоторых людей есть заболевания, при которых это блюдо может быть вредно для здоровья. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью Life.ru .

По словам медика, блины не рекомендуются людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как язва, панкреатит, болезни печени и кишечника. Кроме того, они могут быть опасны для людей с диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Людям, страдающим запорами, также стоит быть осторожными», — отметила врач.

Специалист посоветовала выпекать блины, а не жарить их в большом количестве масла. Также она рекомендовала выбирать легкую начинку, например овощи, ягоды, рыбу или икру.