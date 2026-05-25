Врач Соломатина подчеркнула, что резкое похудение после майских праздников может вызвать анемию

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru , что в последнее время все больше людей обращаются за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем, вызванных жесткими ограничениями в питании и несбалансированными диетами после майских праздников.

Многие пытаются похудеть самостоятельно, выбирая монодиеты, сильно ограничивая калорийность рациона или переходя на вегетарианство. Белок они получают из бобовых, а железо — из чечевицы, гречки, гранатов и яблок. Однако, по словам эксперта, железо из этих источников усваивается у большинства людей очень плохо. Для хорошего усвоения железа необходимы определенные генетические особенности.

Нехватка витамина В12, фолиевой кислоты, витамина С и витамина В6 также может привести к анемии. Даже при достаточном количестве железа в рационе оно может не усвоиться. Для выработки эритроцитов необходим белок, который при диетах и интенсивных занятиях спортом разрушается, что может вызвать белковую недостаточность.

Кроме того, снижение уровня работы щитовидной железы может быть связано с дефицитом йода или селена. Без селена щитовидная железа не будет вырабатывать гормоны.

«Многие очень долго и старательно пытались похудеть к лету, кто-то сел на диеты после майских праздников. Как раз из-за таких экспериментов над своим здоровьем у нас волна людей с анемиями, которые приезжают в больницы, прибегают к врачам, и их необходимо лечить. Поэтому важно бережно относиться к своему здоровью», — заключила врач-диетолог.