Врач Соломатина объяснила, почему опасно покупать резаные арбузы

Покупка арбуза, заранее разрезанного на половинки или четверки может быть опасной для здоровья. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с 360.ru.

«Я вижу, что на рынках пользуются спросом резаные арбузы. Продавцы их просто оборачивают в пищевую пленку. Непонятно каким ножом их резали. Кроме того, у людей может быть свое представление о санитарии», — отметила диетолог.

Также неясно, сколько плод лежал без холодильника и ждал своего покупателя. По этой причине эксперт посоветовала брать разрезанные арбузы только в супермаркетах, где предусмотрены системы охлаждения. Обычно в таких магазинах есть отдел с готовой едой, перчатки и чистые ножи, указала она.

