«Девочка» или «мальчик», нитраты и хранение: все, что нужно знать об арбузах в 2026 году Врач Соломатина объяснила, как выбрать спелый и сладкий арбуз

В начале июня традиционно на рынках и в овощных лавках начинают появляться первые арбузы. Но как выбрать самую сладкую и спелую ягоду-гиганта, не нарвавшись на нитраты и испорченный плод? На что обратить внимание: от желтого пятна на боку и сухого хвостика до звонкого звука при постукивании? Чем полезен арбуз, кому он противопоказан и как распознать отравление? Ответы на эти и другие вопросы о самом летнем продукте — в материале 360.ru.

Как выбрать спелый арбуз Пятно на боку Пятно должно быть насыщенного желто-оранжевого цвета, но не белого. Чем оно больше, тем лучше, рассказала 360.ru врач-диетолог Елена Соломатина. «Там, где пятно, на том боку арбуз и лежал. Чем он дольше лежал, тем лучше», — объяснила врач. Хвостик Желательно, чтобы у арбуза был сухой хвостик. Звук при ударе Некоторые, в основном мужчины, сдавливают арбузы, однако определить спелость можно и по звуку, если постучать по корке. «Он издает характерный звук: чем арбуз звонче, тем лучше. Если звук совсем глухой или арбуз не издает звука, то, скорее всего, он еще не дозрел», — объяснила диетолог. Стучать можно ладонью или кулачком — как в дверь.

Внешний вид Спелый арбуз должен быть блестящим. «Размер и цвет полосок зависит от сорта ягоды, но он все равно должен быть блестящим. Не пожухлым», — отметила Соломатина. Вес арбуза Диетолог порекомендовала выбирать арбуз среднего размера. «Очень большой арбуз может быть вскормлен искусственно, из-за чего не набрал сладости. Маленькая ягода тоже может оказаться неспелой, так как соседи-гиганты, скорее всего, закрывали ей солнце», — отметила врач. Оптимальным весом можно считать шесть-восемь килограммов, отметила эксперта, однако многое зависит от сорта — ведь бывают и карликовые арбузы. Мякоть Спелость ягоды можно оценить уже дома. Мякоть должна быть ярко-малиновой и рыхлой: глянцевая поверхность бывает у недозревших плодов или сильно накачанных нитратами. Об этом же говорят и ярко-белые прожилки. «Семена у таких арбузов не темные, сам он, как правило, несладкий и невкусный», — отметила Соломатина.

Выбираем «девочку» или «мальчика»? По «попке» арбуза некоторые определяют его «пол» — он подсказывает покупателям сладость ягоды и количество косточек внутри. «Сегодня такие советы неактуальны, потому что уже научились выращивать арбузы с небольшим количеством косточек», — объяснила диетолог. Какие арбузы не стоит брать Если арбуз с трещинами, неровностями, дырочками, то от такого плода лучше отказаться. «Даже в самую маленькую трещину попадают бактерии, поэтому внутри может начаться процесс гниения или брожения», — напомнила Соломатина. Разумеется, если уже есть процесс гниения, то арбуз следует обойти стороной, даже если продавец отдает плод за полцены и уверяет, что если срезать больную сторону, то в остальном ягода вкусная — это неправда. Даже если внешне гниение не затронуло мякоть, в ней уже могут быть споры грибка, которые визуально не видны. Если у человека аллергия, нарушен иммунитет, женщина беременна, арбуз съел ребенок или пенсионер с сопутствующими заболеваниями, то организм может отреагировать на такой несвежий плод отравлением или расстройством желудка. «Я вижу, что на рынках пользуются спросом резаные арбузы. Продавцы их просто оборачивают в пищевую пленку. Непонятно, каким ножом их резали. Кроме того, у людей может быть свое представление о санитарии: они не хотят нас отравить», — отметила диетолог.

Кроме того, непонятно, сколько арбуз лежал без холодильника и ждал своего покупателя. По этой причине Соломатина посоветовала брать разрезанные арбузы только в супермаркетах, где предусмотрены системы охлаждения. Обычно в таких магазинах есть отдел с готовой едой, перчатки и чистые ножи. Какие арбузы в начале июня привозят в Подмосковье В начале лета в Московскую область привозят арбузы из Ирана и Турции, а также небольшими партиями из Узбекистана, Таиланда и Бразилии. «Для наших арбузов, местных, пока рано», — отметила Соломатина. Как хранить арбуз Спелый арбуз можно хранить без холодильника в прохладном месте, однако совсем недолго, отметила врач. «Некоторые могут выдерживать пять-шесть дней, если не неделю. Но все зависит от того, как долго арбуз везли до прилавка, в каких условиях, откуда. Мы как-то привезли арбуз из Астрахани, добирались двое суток, и он еще в гараже хранился и был свежим. Но нам его сорвали прямо с бахчи», — объяснила Соломатина. Кроме того, внешний вид арбуза может быть обманчивым: он вроде и лежал хорошо, выглядит нормальным, но когда разрежешь, вкус уже не тот. Врач напомнила: арбуз состоит из сахаров и воды, которые вызывают брожение, поэтому с ягодой следует быть крайне осторожными. Если есть малейший намек на эти процессы: непонятный запах, внешний вид — плод лучше выкинуть.

Интересно Разрезанный арбуз можно хранить только в холодильнике и не более одного-двух дней.

Чем полезен арбуз Арбуз состоит из воды и сахарозы. «Эта вода структурированная, то есть она хорошо проходит в клетки. Чтобы усвоить обычную питьевую воду, даже очень качественную, организму нужно потратить энергию, чтобы ее структурировать и провести в клетки», — объяснила диетолог. Клетки состоят из воды, и если в них ее достаточно, то организм не испытывает обезвоживание, правильно синтезируются белки и ферменты. Также вода помогает хорошо работать митохондриям, то есть энергетическим субстанциям. Арбуз профилактирует образование тромбов, так как вода в плоде разжижает кровь, а также поддерживает стабильное артериальное давление. Мозг, суставы, сухожилия, лимфа, кожа, слизистые, глазные органы также сильно страдают от обезвоживания, поэтому сладкий арбуз — это не только освежающий летом деликатес, но и отличный продукт, чтобы насытить организм водой. А учитывая, что летом люди больше потеют, то есть теряют эту самую воду, ягода будет просто незаменимой на столе.

«В арбузе есть цитрулин — аминокислота, которая способствует наращиванию мышечной ткани. В ягоде много магния и калия. Калий поддерживает давление, сердечно-сосудистую систему, препятствует аритмии и убирает излишки жидкости в организме. Магний поддерживает расслабление сосудистой стенки, регулируя давление, нормализует нервную систему», — объяснила Соломатина. Без магния невозможно здоровье костей и зубов, так как он работает вместе с кальцием. Кроме того, микроэлемент способствует образованию энергии. Еще одна чудо-аминокислота в арбузе — ликопин, мощный антиоксидант, который поддерживает здоровье слизистых, защищает организм от старения, рака. Однако в ягоде много глюкозы и сахарозы, что делает ее опасной для людей с инсулинорезистентностью, лишним весом, диабетом. Кроме того, много воды в арбузе делает плод небезопасным для пациентов с проблемами с почками и сердечной недостаточностью. По этой причине разом нельзя есть по пол-арбуза: в один прием пищи лучше съедать не более 200-300 граммов либо есть его часто и понемногу. «Выедать арбуз до зеленой корки тоже не нужно, так как в ней содержится много нитратов», — отметила врач.

Можно ли отравиться арбузом Врач Соломатина помнит время, когда местные арбузы продавали уже в начале лета. В этом случае их накачивали стимуляторами роста, азотистыми удобрениями, селитрой, чтобы они росли и спели быстрее. Несмотря на товарный вид, такие арбузы не успевали набрать сладости. «В то время их дороже продавали, так как арбузов еще нигде не было, ягода была деликатесом. Сегодня же арбузов много привозных», — объяснила диетолог. Какие признаки говорят о том, что человек отравился арбузом? Соломатина перечислила их: гипоксия — кислородное голодание; «Нитраты переходят в нитриты, а они блокируют перенос гемоглобина — он переходит в неактивную форму», — объяснила врач. падение артериального давления;

тахикардия или аритмия;

тошнота;

рвота;

обезвоживание. Врач еще раз подчеркнула: арбузы нужно брать в проверенных местах, так как разрезанный плод могли хранить рядом с сырым мясом — за счет этого вырастает вероятность попадания на него сальмонеллы или кишечной палочки, что может стать причиной отравления. Кроме того, перед тем как разрезать арбуз, его нужно тщательно помыть, так как на корке может оказаться все что угодно, вплоть до ядохимикатов, от которых человек может получить серьезный вред здоровью.