Врач Соломатина назвала букеты из сухофруктов и горький шоколад полезной альтернативой сладким подаркам на 8 Марта

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «Москве 24» , что букетами из сухофруктов и десертами из темного шоколада можно заменить сладкие подарки к 8 Марта.

По словам специалиста, сладости, приготовленные самостоятельно с использованием качественного сливочного масла, содержат много калорий, что может навредить здоровью. Магазинные сладости, в свою очередь, содержат маргарин, а значит, и трансжиры, которые разрушают клетки и могут привести к раннему старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска онкологии.

«Лучше отдать предпочтение десерту из горького шоколада, содержащего не менее 73% какао. Он богат антиоксидантами, которые укрепляют сосудистую стенку и блокируют повреждение клеток, препятствуя их старению», — пояснила диетолог.

Букеты из сухофруктов — тоже хорошая альтернатива традиционным подаркам, так как они содержат в концентрированном виде минералы, в частности калий и магний. Первый помогает выводить лишнюю жидкость и улучшает работу сердечной мышцы, а второй успокаивает нервную систему и дает энергию.

Среди традиционных сладких подарков наименее вредным врач назвала безе, так как это белок в чистом виде, который прекрасно усваивается организмом и нужен для производства антител, ферментов и нейромедиаторов, а также для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. Однако важно следить за тем, чтобы сахар не стоял в списке ингредиентов на первом месте, заключила Соломатина.