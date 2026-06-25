Врач Соломатина напомнила о рисках при покупке продуктов у дороги

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила ИА Ura.ru о потенциальных опасностях, связанных с приобретением продуктов питания вблизи трасс. Она подчеркнула, что такие товары могут впитывать в себя пыль, грязь и выхлопные газы.

Одной из основных проблем является некачественное хранение продуктов. По словам специалиста, привлечь продавца к ответственности может быть сложно из-за их мобильности и способности быстро менять местоположение.

Отдельно Соломатина остановилась на опасности покупки грибов у дороги. Она отметила, что среди них могут быть ядовитые, которые внешне похожи на съедобные. В качестве примера врач назвала желчный гриб, бледную поганку и ложный опенок.

Также врач обратила внимание на то, что ягоды, продаваемые у трассы, могут быть небезопасными. Нет гарантии, что они были собраны в подходящем месте и защищены от загрязнения, передает RT.