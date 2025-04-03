Врач Соломатина: холодная пища может ухудшать состояние людей с проблемами ЖКТ

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась советами по выбору продуктов для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. В интервью «Радио 1» доктор подчеркнула важность учета особенностей питания при таких состояниях.

Специалист предупредила, что грубая пища с высоким содержанием клетчатки может раздражать поврежденную слизистую оболочку желудка. Кроме того, холодная еда способна вызвать спазмы, а острые и кислые блюда усилить болевые ощущения, сообщил сайт «Известия».

Соломатина рекомендовала отдавать предпочтение пище, прошедшей термическую обработку, без излишней соли и специй, а также измельченным продуктам.