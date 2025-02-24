Врач Соколова: прием антибиотиков может спровоцировать возникновение молочницы

Врач-гинеколог Анастасия Соколова рассказала «Газете.Ru» о причинах, которые способствуют развитию молочницы, или вагинального кандидоза.

Одним из распространенных факторов является прием антибиотиков. Они подавляют патогенные бактерии, но вместе с тем уничтожают и полезные микроорганизмы, поддерживающие здоровую микрофлору влагалища. Другим важным фактором выступает снижение иммунитета. Простуда, хронические заболевания, стрессы и плохое питание ослабляют защитные механизмы организма, делая его более восприимчивым к грибковым инфекциям.

Изменения гормонального фона, возникающие в период беременности, во время менструации или при приеме гормональных препаратов, также могут привести к дисбалансу микрофлоры и способствовать росту числа бактерий Candida.

Для снижения риска развития молочницы Соколова рекомендует придерживаться нескольких простых правил: принимать антибиотики только по назначению врача, укреплять иммунитет правильным питанием, физическими упражнениями и полноценным сном, отдавать предпочтение нижнему белью из натуральных тканей, избегать тесной одежды.