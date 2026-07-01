Врач Смерницкий предупредил, что креатин может быть опасен для людей, имеющих проблемы с почками

Креатин — популярная добавка среди спортсменов для набора мышечной массы. Однако врач-уролог Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru предупредил, что креатин может быть опасен для людей с нарушениями работы почек.

По словам специалиста, у здоровых людей креатин не вызывает повреждения почек. Однако если уже есть нарушения функции почек, креатин может усугубить состояние.

Врач пояснил, что креатин метаболизируется в креатинин, который влияет на показатели оценки работы почек. Поэтому прием добавки может «замаскировать» начинающуюся хроническую почечную недостаточность.

Чтобы избежать опасных последствий, уролог порекомендовал перед началом приема креатина пройти обследование: сдать анализ крови на креатинин и мочевину, общий анализ мочи, а также выполнить УЗИ почек. Это позволит установить исходное состояние мочеполовой системы.

Смерницкий перечислил факторы риска, которые требуют особой осторожности при приеме креатина: ранее существовавшие проблемы с почками, прием нефротоксичных препаратов или злоупотребление алкоголем. В таких случаях добавление креатина может спровоцировать обострение, вплоть до острой почечной недостаточности.