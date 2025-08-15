Врач Симонова рекомендовала взрослым есть не больше четырех кусков арбуза в сутки

Как отметила доктор, рбуз содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, а также аминокислоту цитруллин, способствующую улучшению кровообращения. Взрослым рекомендуется съедать не более 500 граммов мякоти арбуза в день — это примерно четыре средних куска, привел слова Симоновой сайт телеканала «Звезда».

Арбуз также богат витаминами А и С, калием и магнием, которые поддерживают работу сердца и нервной системы. Однако людям с сахарным диабетом и заболеваниями почек следует воздержаться от употребления арбуза.