Врач Симонова рекомендовала взрослым есть не больше четырех кусков арбуза в сутки

Врач-кардиолог Татьяна Симонова рассказала RT о пользе и ограничениях в употреблении арбузов.
Как отметила доктор, рбуз содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, а также аминокислоту цитруллин, способствующую улучшению кровообращения. Взрослым рекомендуется съедать не более 500 граммов мякоти арбуза в день — это примерно четыре средних куска, привел слова Симоновой сайт телеканала «Звезда».
Арбуз также богат витаминами А и С, калием и магнием, которые поддерживают работу сердца и нервной системы. Однако людям с сахарным диабетом и заболеваниями почек следует воздержаться от употребления арбуза.
