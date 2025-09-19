Врач Шутова отметила, что отказ от курения может существенно снизить риск развития предиабета

Руководитель Центра «ЭндоЛаб» в ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Министерства здравоохранения России, врач-эндокринолог Александра Шутова поделилась рекомендациями по предотвращению предиабета с сайтом KP.RU .

По словам специалиста, отказ от курения сигарет и вейпов может существенно снизить риск развития предиабета. Любые формы потребления никотина, подчеркнула она, способствуют обменным нарушениям. Также важно поддерживать здоровый вес и заниматься спортом: 150 минут аэробных тренировок в неделю и силовые занятия дважды в неделю, написал Infox.ru.

Не менее важно следить за питанием и общим состоянием здоровья. Нерегулируемое потребление сахара и простых углеводов — одна из основных причин развития диабета II типа.

Шутова рекомендует снизить потребление быстрых углеводов и увеличить количество клетчатки в рационе. Регулярный мониторинг уровня глюкозы в крови поможет вовремя выявить негативные изменения.