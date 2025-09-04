Врач Шуриков рассказал об организации уникального тематического лагеря «Море Да» для детей

Молодой врач-невролог Максим Шуриков не только спасает жизни, но и дарит яркие эмоции людям. В свободное от работы время он организует уникальный тематический лагерь «Море Да» для детей и «Перезагрузка» для взрослых. Об этом сообщил «ТСН24» .

Максим совмещает две сложные профессии и признается: «Мне очень комфортно было в промежутке 20–25, потому что казалось, что все впереди. А сейчас кажется, что оно должно быть у меня уже сейчас».

Лагерь для Максима стал вторым домом и спасением еще в 13 лет, когда мама отправила его на смену в «Технологию добра». С тех пор он прошел путь от ребенка-отдыхающего до руководителя огромной профильной смены. А потом родилась мечта — создать что-то свое. Так появилось «Море Да».

«Мы не думали о прибыли. Речь шла о том, чтобы просто верить и продолжать делать», — говорит Максим Шуриков. Сейчас тематические смены проходят в «Детской Республике „Поленово“».

В лагере дети и взрослые полностью погружаются в другую реальность, эпоху, цивилизацию. Команда энтузиастов создает magic с помощью костюмов и декораций.

По запросу родителей появился лагерь для взрослых «Перезагрузка». Взрослые приезжают, чтобы вернуться в детство и перезагрузиться.

Шуриков совмещает работу в больнице, организацию лагерей и карьеру ведущего праздников. Он находит гармонию в многообразии.