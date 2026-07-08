Врач Шуппо указала на связь между лишним весом и проблемами с иммунной системой

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала RT , что избыточный вес тела может вызвать хронические заболевания. В частности, по ее словам, из-за лишнего веса страдает иммунная система, что делает организм более уязвимым к различным болезням.

Шуппо объяснила, что при лишнем весе жировая ткань, особенно висцеральная, окружающая внутренние органы, начинает работать неправильно и становится источником хронического воспаления. Это приводит к сбоям в работе иммунных клеток: снижается количество регуляторных Т-лимфоцитов и естественных киллеров NK-клеток, которые уничтожают зараженные клетки. Кроме того, уменьшается выработка интерферона II типа, который стимулирует иммунитет.

Врач также обратила внимание на гормональные нарушения, связанные с лишним весом. Она отметила, что ожирение может нарушить баланс гормонов адипокинов, что приводит к повышению уровня лептина и снижению уровня адипонектина — гормона с противовоспалительным действием.