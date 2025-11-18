Врач Шуппо предупредила, что работа на больничном повышает риск хронических заболеваний

Основатель клиники адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала «Газете.Ru», что трудовая деятельность во время лечения способствует распространению инфекций среди сотрудников и увеличивает вероятность появления хронических недугов.
Специалист подчеркнула необходимость полноценного восстановления после болезни, указывая на негативные последствия нарушения рекомендованного врачом режима. По мнению Шуппо, компания теряет продуктивность, когда работники пренебрегают отдыхом и лечением.
Врач напомнила, что соблюдение предписанного периода реабилитации снижает заболеваемость коллектива и улучшает общий показатель эффективности организации.
