Врач Шмелева рассказала, что резкий запах пота может сообщать о поликистозе яичников

Врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что резкий запах пота, исходящий от человека, может быть не только из-за банального несоблюдения гигиены, но и из-за ряда заболеваний.

Медик сообщила, что к обильному потоотделению могут привести длительный стресс и эмоциональная нестабильность. Иногда на выделение пота влияет сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и синдром поликистозных яичников. Сам по себе пот не имеет запаха, он возникает из-за бактерий, которые живут на поверхности кожи человека, пояснила Шмелева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству, поскольку это доставляет дискомфорт окружающим.

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