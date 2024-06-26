Врач Шмелева рассказала, что резкий запах пота может сообщать о поликистозе яичников

Врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что резкий запах пота, исходящий от человека, может быть не только из-за банального несоблюдения гигиены, но и из-за ряда заболеваний.
Медик сообщила, что к обильному потоотделению могут привести длительный стресс и эмоциональная нестабильность. Иногда на выделение пота влияет сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и синдром поликистозных яичников. Сам по себе пот не имеет запаха, он возникает из-за бактерий, которые живут на поверхности кожи человека, пояснила Шмелева.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству, поскольку это доставляет дискомфорт окружающим.