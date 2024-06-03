Врач Шехян: отеки появляются из-за проблем с сердцем и почками
Чрезмерная отечность рук и ног может сигнализировать о наличии проблем с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. Об этом рассказал врач-кардиолог Грант Шехян в беседе с News.ru.
По словам специалиста, также конечности опухают из-за варикозной болезни, хронической лимфо-венозной недостаточности, гипертонии, ишемии и гипотериоза.
При этом ограничение употребления воды не сможет помочь избавиться от отеков. В таких ситуациях необходимо обратиться к врачу, отметил Шехян.
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