Врач Шарапова рассказала, что симптомы мелиоидоза могут проявиться через несколько лет после заражения

В России был зафиксирован завозной случай мелиоидоза — тяжелого тропического заболевания, с которым могут столкнуться туристы, посещающие жаркие страны. Подробнее о недуге рассказала врач Ольга Шарапова в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, наибольший риск заболевание представляет для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом, в частности, страдающих сахарным диабетом, а также имеющих хронические заболевания легких, печени или почек.

Специалист отметила, что ключевой особенностью мелиоидоза является его длительный инкубационный период. С момента заражения до появления первых симптомов может пройти от 21 дня до нескольких лет, что значительно затрудняет диагностику.