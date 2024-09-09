Врач Шарапова: африканский вирус Усуту способен вызывать менингит и энцефалит

Главный врач Клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова в беседе с изданием «Мир 24» рассказала об африканском вирусе Усуту, который все чаще встречается в России.
Как сообщила медик, наибольшую опасность этот вирус представляет для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Он может вызывать менингит и даже энцефалит, что приводит к серьезным последствиям для здоровья.
По данным ученых, приход африканского вируса в среднюю полосу России связан с изменением климата и ареалом обитания животных, птиц и насекомых, которые могут выступать переносчиками опасных заболеваний.
Международный фестиваль народного творчества прошел в Красногорске
Завод в Красногорске поставил партию оптики российскому разработчику видеокамер
Уничтожение украинской БМП Bradley в Харьковской области попало на видео
Еще 9 земельных госуслуг упростили в Подмосковье
Названы имена погибших пилотов при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
СК возбудил дело против похищавшего россиян солдата ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте