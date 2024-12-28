Врач Сережина: высокая температура и рвота после застолья указывают на отравление

После обильного застолья нередко возникают такие распространенные симптомы переедания, как нарушения в работе ЖКТ, тошнота и дискомфорт в животе. Однако подобные признаки могут возникнуть и при отравлении. Об этом рассказала врач Вера Сережина в разговоре с РИАМО .

По словам специалиста, если после приема пищи появляются такие симптомы, как тошнота, рвота, понос, сильные боли в животе или повышается температура, это может указывать на пищевое отравление. К одному из отличительных признаков относится резкое ухудшение состояния, отмечает kp.ru.

Медик уточнила, что переедание прежде всего проявляется в виде общей тяжести в животе, вздутия, изжоги. Как правило, через несколько часов или после сна состояние улучшается.