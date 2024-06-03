Сегодня 17:59 Врач Сережина: в день можно съедать не более 200 граммов ягод
Не стоит забывать, что многие ягоды высокоаллергенны. Без вреда здоровью в день можно съедать не более 200 граммов клубники, земляники, черешни, малины, сообщила врач Вера Сережина сайту
NewsNN.
По словам специалиста, малина способна вызывать крапивницу. На черешню тоже может возникнуть перекрестная аллергическая реакция из-за общего аллергена. В целом все ягоды содержат большое количество красящих веществ — антоцианов, которые проникают в кровь.
Врач посоветовала перед употреблением промывать ягоды кипяченой водой,
передала «Вечерняя Москва».
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