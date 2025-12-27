Врач Сережина призвала отказаться от шампанского при проблемах с ЖКТ

Врач Вера Сережина рассказала в беседе с РИАМО , как правильно пить шампанское и не испортить себе праздник.

По словам специалиста, для большинства взрослых допустимым количеством считается один бокал (150 миллилитров) шампанского. Однако восприимчивость к алкоголю индивидуальна, и некоторым людям лучше отказаться от этого напитка. В первую очередь это касается детей, беременных и кормящих женщин, а также людей с заболеваниями ЖКТ.

Чтобы раскрыть вкус шампанского и снизить нагрузку на пищеварительную систему, врач рекомендовала выбирать легкие закуски: фрукты, сыры, морепродукты. Также важно соблюдать умеренность. Запивать шампанское лучше водой, чтобы поддерживать водный баланс и уменьшить риск обезвоживания, добавил «ФедералПресс».