Врач Сережина посоветовала заправлять салаты греческим йогуртом

Майонез — незаменимый ингредиент новогодних угощений. Как сделать этот продукт более полезным, рассказала врач Вера Сережина в разговоре с РИАМО .

Специалист посоветовала использовать в качестве альтернативы греческий йогурт. Его текстура похожа на майонез, но имеет меньше жиров и больше белка. Для улучшения вкуса можно добавить дижонскую горчицу, сок лимона, измельченный чеснок или свежую зелень, передает сайт kp.ru.

Отличным вариантом также станет соус на основе сметаны со специями и травами. Любителям пикантных вкусов подойдет заправка из пюре авокадо с добавлением лимонного сока, отметила Сережина.