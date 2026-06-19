Врач Семенов отметил особую необходимость защиты от солнца при светлой коже

Заместитель главного врача краевого онкодиспансера по медицинской части Эдуард Семенов в эфире радиостанции «Красноярск Главный» рассказал о влиянии типа кожи на риск развития рака.

По словам медика, людям со светлой кожей требуется больше защиты от солнечных лучей. При темном цвете наблюдается лучшая защита от ожогов благодаря высокому уровню мелатонина.

Специалист пояснил, что светлый тип кожи формировался у людей, живущих близко к полюсам, где количество солнечного света ограничено. Это необходимо для эффективного синтеза витаминов. Поэтому переезд коренных сибиряков в жаркие страны, такие как Таиланд, значительно увеличивает риск возникновения рака кожи, добавил «Проспект Мира».