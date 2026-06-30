Врач Селиванова напомнила, что некоторые препараты могут усиливать чувствительность кожи к УФ-излучению

Врач-клинический фармаколог Любовь Селиванова в беседе с KP.RU рассказала о лекарствах, которые могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету.

Селиванова напомнила, что некоторые препараты могут усиливать чувствительность кожи к УФ-излучению. Это может привести к ожогам, пигментным пятнам и даже пузырям на солнце.

Специалист перечислила несколько групп препаратов, которые не стоит сочетать с загаром: антибиотики из групп тетрациклинов и фторхинолонов; тиазидные мочегонные, фуросемид и амиодарон; вориконазол и ряд противоопухолевых препаратов; ретиноиды.

Людям, принимающим эти лекарства, врач посоветовала использовать крем с SPF 50+, прикрывать кожу одеждой и носить головной убор на солнце.