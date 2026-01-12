Врач Савицкая предложила садоводство и танцы как альтернативу спорту

Физическая активность — залог здоровья и хорошего самочувствия. Регулярные нагрузки укрепляют организм и снижают риск развития таких заболеваний, как диабет II типа, рак и гипертония. Подробнее рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, сообщило « Время Н ».

Медик указала на существование альтернативы для занятий спортом. По словам врача, речь идет о подъеме по лестнице, прогулках, уборке, танцах и садоводстве.

Специалист также отметила, что выделяют три уровня физической активности: низкая (гиподинамия), умеренная и интенсивная. Умеренная активность подразумевает повышение пульса, появление тепла и легкой одышки. ВОЗ рекомендует заниматься умеренной физической активностью минимум 30 минут ежедневно.