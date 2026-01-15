Врач Самойлова указала на возможность подготовиться к крещенским купаниям за неделю

Православные верующие отмечают праздник Крещения Господня 19 января. Эндокринолог Анастасия Самойлова поделилась с « ФедералПресс » рекомендациями по подготовке к окунанию в прорубь.

По словам эксперта, неделя — вполне достаточный срок для подготовки. Она посоветовала обратиться за консультацией врача-терапевта, чтобы проверить состояние сердечно-сосудистой системы, уровень артериального давления и общее самочувствие.

«Исключите противопоказания вроде гипертонии, простуды или сердечных проблем, чтобы избежать осложнений», — отметила медик.

Она также рекомендовала начать процесс постепенного закаливания организма, используя ежедневные процедуры с прохладной водой, постепенно понижая ее температуру.