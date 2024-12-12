Врач Сафия Дебар посоветовала расслабляться с помощью дыхательных техник, если вы устаете от общения на вечеринках

Сафия Дебар из лондонской клиники Mayo Clinic Healthcare поделилась рекомендациями, как поддерживать здоровье во время праздничных мероприятий. По словам врача, на вечеринках важно соблюдать гигиену: мыть руки и избегать блюд, которые трогали другие гости. Об этом сообщило «АБН 24» .

Желательно отказаться и от угощений сомнительного качества. Также врач советует не переедать и не злоупотреблять алкоголем и сладостями.

Если общение с большим количеством людей на вечеринках вызывает стресс, врач рекомендует сохранять спокойствие и расслабляться с помощью дыхательных техник. Также можно начинать общение постепенно.

При организации праздника лучше разделить подготовку на несколько этапов и попросить помощи у знакомых.