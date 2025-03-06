Врач Садулаева: скачок сахара в крови может привести к временному снижению зрения

Кратковременное снижение зрения может указывать на скачки сахара в крови и другие не офтальмологические патологии. Об этом заявила врач-офтальмолог Лидия Садулаева в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

По словам специалиста, нарушение зрения, которое проходит быстро и самостоятельно, как правило, не связано с заболеваниями глаз. Причиной кратковременных проблем со зрением может стать изменение концентрации глюкозы в крови. Это приводит к изменению кривизны хрусталика. Из-за ухудшения состояния при прогрессировании сахарного диабета может появиться временная близорукость, которая исчезнет, если уровень глюкозы нормализуется или снизится.

Кроме того, проблемы со зрением могут быть вызваны мигренью или нарушением мозгового кровообращения. В таком случае лучше сразу обратиться к врачу, отмечают «Известия».

Еще одной причиной снижения четкости зрения может стать длительное использование компьютера или телефона. Глаза перенапрягаются, поскольку человек реже моргает при использовании яркого экрана. Это снижает выделение и повышает испаряемость слезной жидкости, резюмировала доктор.