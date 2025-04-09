Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о полезных свойствах арахисового масла. Оно содержит высокую концентрацию аминокислоты аргинина, белки и полезные жиры, передала «Вечерняя Москва».

Медик также отметила, что продукт богат витаминами группы B, антиоксидантами и такими микроэлементами, как магний и селен. Однако врач предупредила о высокой калорийности блюда.

«Арахисовое масло следует с осторожностью применять людям, у которых есть аллергия на орехи, в особенности на арахис, а также людям с избыточной массой тела, ожирением и сахарным диабетом», — отметила эксперт.

По словам Русаковой, безопасная суточная порция арахисового масла составляет не более одной столовой ложки.