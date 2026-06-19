Врач Репетюк назвал силу хвата индикатором состояния нервной системы и сосудов

Сила хвата оказалась одним из самых точных и простых показателей продолжительности жизни и общего старения организма. Об этом рассказал травматолог-ортопед Алексей Репетюк в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, сила хвата отражает общее состояние мышц, нервной системы и сосудов. Снижение показателя может указывать на развитие саркопении — возрастной мышечной слабости. Это ранний сигнал накопления системных воспалительных процессов, снижения мышечной массы и ухудшения периферического кровообращения.

Для сохранения мышц необходимы две-три силовые тренировки в неделю по 30 минут. Для сердца и сосудов — 150-300 минут в неделю умеренной аэробной нагрузки.