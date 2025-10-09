Врач Редина напомнила о пользе облепихового чая для укрепления иммунитета осенью

Как отметила врач, облепиховый чай может укрепить иммунитет в осенний период. В ягоде много витаминов и питательных веществ.

«Облепиха богата магнием, кальцием, калием, железом, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. В ней содержится огромное количество витаминов: А, В3, В6, В9 и С. Эта ягода оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие», — добавила Редина.

Специалист также подчеркнула, что облепиха способствует выработке коллагена и серотонина. Особенно она полезна для женщин старше 50 лет, так как помогает сохранить молодость кожи, укрепить волосы и ногти. Однако, по словам диетолога, облепиху не стоит употреблять при язве желудка, сахарном диабете, панкреатите, камнях в почках и пониженном артериальном давлении.