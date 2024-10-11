Врач развеял мифы о чистке сосудов

Кардиолог Пермикина: популярная у россиян чистка сосудов не помогает

Мнение, что так называемая чистка сосудов является эффективным методом профилактики их закупорки, просто миф. Об этом кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ирина Пермикина рассказала в беседе с Lenta.ru .

Врач напомнила, что в официальной медицине не существует понятия «чистка» сосудов. Зачастую люди вкладывают в нее совершенно разные понятия.

По словам специалиста, такие процедуры, как капельницы с витаминами или внутривенное введение физраствора, не чистят сосуды от холестерина и других отложений.

Пермикина объяснила, что закупорка сосудов происходит при атеросклерозе, когда холестерин и кальций копятся в артериях. В итоге атеросклеротические бляшки могут разорваться и вызвать образование тромбов.

Единственный способ «почистить» сосуды — это операция. Врач уточнила, что медики предлагают пациентам шунтирование и эндоваскулярное вмешательство, при котором сосуд расширяется с помощью баллона.

Ранее кардиолог Екатерина Тюлькина сообщила, что сбалансированное питание и физическая активность помогут сохранить здоровье сосудов на долгие годы.