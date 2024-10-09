Названы пять правил сохранения сердца и сосудов здоровыми

Кардиолог Тюлькина: для здоровья сердца двигайтесь и следите за своим весом

Сбалансированное питание и физическая активность помогут сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы. Об этом Lenta.ru рассказала кардиолог госпиталя «Мичуринский» группы компаний «Мать и дитя» Екатерина Тюлькина.

«Следите за своим весом и не переедайте! Лишний вес провоцирует возникновение сахарного диабета, который по своей сути — эквивалент сердечно-сосудистого заболевания», — предупредила специалист.

По словам врача, в рационе необходимо минимизировать такие высококалорийные продукты, как сладости, газировку и мучное.

Отказаться от фастфуда, колбас и копченостей, содержащих трансжиры. Последние повышают уровень «плохого» холестерина, приводящего к возникновению атеросклероз сосудов. Красное мясо в рационе тоже нужно сократить.

Врач добавила, что также нужно отказаться от вредных привычек, научиться контролировать стресс и не забывать про физическую активность. Заниматься следует около получаса каждый день, или по 50-50 минут четыре раза в неделю. Полезны, в частности, плавание, зимние лыжные прогулки, танцы и ходьба в темпе, когда пульс учащается до легкой усталости.

И, наконец, не забывать про регулярную диспансеризацию.

Ранее американские ученые выяснили, что экологические фенолы в составе шампуней и пластиковой посуды могут нарушить сердечный ритм.