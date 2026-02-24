Врач Разаренова посоветовала организовать трехразовое питание после переедания в праздники

После праздников с обильными застольями организм нуждается в восстановлении. Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова в интервью радиостанции Sputnik поделилась советами, как правильно наладить режим питания.

По мнению специалиста, важно не переходить на строгие ограничительные диеты. Она рекомендовала организовать трехразовое питание достаточного объема, при необходимости — с одним перекусом. Интервалы между приемами пищи должны быть примерно одинаковыми — 3,5–4,5 часа.

Разаренова посоветовала использовать принцип «гарвардской тарелки»: половина порции — овощи, четверть — углеводы, четверть — белок. Порция должна быть умеренной, диаметр тарелки — 21–23 см, без дополнительных соусов и майонезных комбинаций.

После жирной, соленой и сладкой пищи важно поддерживать водный баланс, выпивая 30–35 миллилитров воды на килограмм массы тела в сутки. Также необходимо вернуть в жизнь движение и нормализовать режим сна.