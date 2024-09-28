Врач рассказала, можно ли полностью отказаться от мяса

Отказ от мясных продуктов возможен по ряду причин, начиная с попытки похудеть и заканчивая желанием продлить жизнь, но здесь важно помнить, что каждый человек индивидуален и важно правильно оценить состояние его здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач, диетолог, психолог Лидия Ионова.

«Если это женщина до климактерического периода, то могут быть риски железо-дефицитной анемии, а если это мужчина с риском сердечно-сосудистых заболеваний, то для него это может быть исключительно полезно и замечательно. Это очень индивидуально», — сказала она.

По ее словам, мясо можно заменить растительными белками, а также правильным сочетанием бобовых и злаковых культур. Тот же творог или соевый сыр содержит достаточное количество железа.

Кроме того, при отказе от мяса нужно учесть состояние здоровья человека. Если у людей имеется белковая недостаточность, железодефицитная анемией, белковой недостаточностью или это послеоперационный период, то им не будут рекомендовать «безмясную» диету. Но даже в таких случаях только врач может решить, воздержаться им от мяса или наоборот его есть, с чем и для чего.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что сбалансированный завтрак должен состоять из пищи, содержащей белок и углеводы с низким гликемическим индексом, в частности, с мысом, рыбой или курицей с овощами.