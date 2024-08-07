Диетолог Мухина: в завтраке всегда должны присутствовать белки и углеводы

Сбалансированный завтрак всегда должен состоять из пищи, в которой есть белок и углеводы с низким гликемическим индексом. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, к классическим полезным завтракам относятся каша с сыром, яйцо с овощами, творог с фруктами, мясо, рыба, курица с овощами. Для школьников и людей с нормальной массой тела подойдут углеводы в виде круп, злаков.

Диетолог отметила, что отказ от завтрака сильно влияет на самочувствие и настроение. Из-за этого может появиться так называемый синдром хронической усталости.