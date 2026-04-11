Врач рассказала, кому противопоказаны пасхальные яйца

Врач Царан: на Пасху нельзя есть яйца людям с болезнями почек и печени

Даже на Пасху традиционные продукты стоит употреблять с учетом состояния здоровья: при ряде заболеваний вареные яйца могут быть полностью противопоказаны. Об этом РИА «Новости» заявила гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан.

«Людям с нарушением пищеварения, почечной недостаточностью, заболеваниями печени и желчного пузыря вареные яйца противопоказаны в принципе», — сказала врач.

По ее словам, даже здоровым людям в праздничные дни не следует съедать больше одного-двух яиц в день. В норме рекомендуется употреблять не более одного или двух яиц в день. Такое же правило действует и в праздничные дни, так как яйца являются довольно жирным продуктом. Даже здоровый человек, если переест их, может почувствовать тяжесть и дискомфорт.

Врач также напомнила, что на пасхальном столе обычно много другой калорийной пищи, поэтому рацион лучше делать более разнообразным и не ограничивать его только яйцами.

