Супруги Мовчан выпустили новую линейку вегетарианских десертов

В городском округе Домодедово на предприятии «Шоколадный дом „Юкатан“» уже семь лет создают полезный шоколад. В этом году к светлому празднику Пасхи супруги Мовчан представили новую линейку вегетарианских десертов.

По словам шоколатье Алены Мовчан, в прошлом году заказы на выпечку без яиц и дрожжей поступали редко. Теперь же десерты готовят партиями от 15 штук по предварительным заказам.

Среди популярных заказов — куличи, пирожные «Картошка» и кексы. Алена Мовчан подчеркивает, что при производстве используются только натуральные ингредиенты. Куличи выпекают на кефире, сохраняя привычный вкус и структуру.

В ассортименте также представлена традиционная «Картошка» в вегетарианском варианте: белая начинка на бисквите без яиц, ганаш и оболочка из темного шоколада.

На Пасху будут доступны шоколадные открытки и фигурный праздничный шоколад. В его составе — всего четыре ингредиента: венесуэльские какао-бобы, сахар панела, какао-масло и сухое молоко.