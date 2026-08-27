Врач рассказал, влияет ли блефаропластика на зрение

Пластический хирург Павлюк заявил, что блефаропластика не влияет на зрение

Пластика век не влияет на зрение. Временные проблемы могут возникнуть сразу после операции из-за отека. Об этом пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Института пластической хирургии и косметологии Михаил Павлюк сообщил 360.ru.

«Сама операция блефаропластики никаким образом не влияет на качество зрения. Однако нужно понимать, что в послеоперационном периоде в процессе реабилитации временно зрение действительно может ухудшаться», — заявил он.

После операции, во-первых, нарушается состояние слезной пленки. Павлюк объяснил, что из-за давления отека на слезный канал слеза оттекает не так, как обычно. Во-вторых, из-за отека периорбитальных тканей веки могут открываться не полностью.

«Кроме этого, пациенты в послеоперационном периоде, как правило, используют стрипы. Специальные наклейки, которые тоже ограничивают подвижность век и могут влиять на картинку, которую мы получаем при взгляде на окружающий мир», — сказал доктор.

Это временные явления, которые должны пройти после заживления. Павлюк заявил, что блефаропластика не приводит к изменениям зрения.