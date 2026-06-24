Офтальмолог рассказал о реальных рисках блефаропластики

Блефаропластика остается одной из самых безопасных косметических операций и не затрагивает сам глаз. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Алексей Егоров.

Благодаря тому, что веки хорошо снабжаются кровью, заживление после операции проходит быстро, объяснил врач. При этом никаких внутриглазных осложнений не возникает, а эффект сохраняется на долгие годы.

«Веки – это довольно благодарная структура в плане хирургии, потому что они очень хорошо кровоснабжаются. <...> Единственная осторожность должна быть, если у пациента есть какие-то очаги инфекции, если есть проблемы с кожным покровом, какие-то серьезные кожные заболевания, воспалительные заболевания», — отметил Егоров.

В таких случаях врач рекомендовал подробно обсудить возможность операции с доктором. В остальных ситуациях, по словам офтальмолога, блефаропластика остается отработанной и безопасной процедурой.