Врач рассказал, сколько чая можно выпить в день

Диетолог Волкова: в день стоит выпивать не более двух чашек чая

В день человеку стоит выпивать не более двух чашек чая. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова в интервью РИА «Новости» .

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай», — сказала Волкова.

Кроме того, диетолог рекомендовала россиянам не злоупотреблять кофе, и при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта выпивать не больше одной чашки бодрящего напитка в день. Также врач напомнила, что вечером лучше избегать кофеиносодержащих напитков, таких как чай и кофе, — они могут вызвать бессонницу.

Волкова посоветовала россиянам не добавлять сахар в чай и кофе, а также отказаться от пакетированных соков, газировки и других сахаросодержащих напитков.

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