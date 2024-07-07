Врач рассказал, почему нельзя постоянно счищать налет с языка
Врач Блюмкин предупредил, что чистка налета может травмировать сосочки языка
Вопросы об уходе за полостью рта давно уже обросли мифами, причем некоторые из них могут нанести ущерб здоровью. Один из них касается чистке языка от налета, рассказал «Газете.ru» стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Dr. Blumkin Игорь Блюмкин.
«Постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушается вкусовая и температурная чувствительности», — объяснил он.
Блюмкин добавил, что часто для этой цели используют различные скребки из пластика и металла, ершики и щетки. При этом люди забывают, что налет на языке может сигнализировать о заболеваниях ЖКТ или инфекционных процессах в организме. Здесь надо обратиться к врачу.
Второй миф касается использования ополаскивателей для рта, которые влияют на микробиом ротоглотки, увеличивая число условно-патогенных бактерий в ней.
Третий касается жестких зубных щеток, которые вместо лучшей чистки и пользы только повреждают эмаль и травмируют десны.
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